Zidane e il suo futuro: «Non sarò mai il Ferguson del Real» – VIDEO

Zinedine Zidane ha parlato del suo futuro al termine di Real Madrid-Borussia Monchengladbach

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, durante la conferenza stampa post gara delle partita contro il Borussia Monchengladbach ha parlato del suo futuro.

«Non credo che diverrò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto resterò, non ci penso. Penso giorno dopo giorno e alla fortuna che ho di essere in questo club e di allenare questi giocatori straordinari. Mi piace anche in momenti come questi, non solo quando si vince».