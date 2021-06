Zidane: «Giocatore più forte mai sfidato? Un ex Milan»

Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid, ha eletto il miglior calciatore di sempre contro il quale ha giocato in carriera

Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid, ha eletto il miglior calciatore di sempre contro il quale ha giocato in carriera. Le sue dichiarazioni a margine del progetto giovanile Orange.

«Segnare in finale di Champions League non capita spesso. Ho avuto la possibilità di fare gol con un tiro al volo di sinistro, sono stato molto felice di aver segnato in quella maniera. C’erano tanti giocatori forti, ma se devo dire chi era il più forte, dico Paolo Maldini, è stato difficile superarlo».