Zidane: «Tornerò presto ad allenare», e spunta l’ipotesi Manchester United

In una breve dichiarazione rilasciata all’emittente spagnola Rtve, Zinedine Zidane ha annunciato di voler presto tornare ad allenare

Zinedine Zidane, pochi giorni dopo aver conquistato la terza Champions di fila con il Real Madrid, ha lasciato la guida dei blancos. Ma il tecnico francese, che durante il periodo madridista ha anche conquistato 2 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe Uefa, 1 Liga, 1 Coppa di Spagna e 1 Supercoppa di Spagna, non resterà a lungo senza una panchina. «Tornerò presto ad allenare – ha dichiarato Zidane all’emittente spagnola Rtve – Questo lavoro mi piace ed è quello che ho fatto per tutta la vita». Ultimamente il tecnico francese è stato spesso accostato alla panchina del Manchester United, dove la posizione di Mourinho è sempre sotto osservazione. In precedenza il suo nome era stato fatto per la guida della nazionale transalpina, ma Deschamps, con la vittoria del Mondiale in Russia, ha di fatto allontanato l’ipotesi.