Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione

Zirkzee torna in Serie A? C’è un club sulle tracce dell’attaccante tedesco, ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

La dirigenza bianconera è già al lavoro per programmare i grandi colpi in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra i nomi più caldi per rinforzare e completare il reparto offensivo, la Juventus sarebbe tornata a seguire con una certa attenzione Joshua Zirkzee. L’ex stella del Bologna, attualmente in forza in Premier League, rappresenta un profilo tattico e tecnico ideale per le ambizioni e i progetti futuri del club.

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L’addio al Manchester United e la valutazione del cartellino

L’attaccante classe 2001 della nazionale olandese potrebbe lasciare il suo attuale club, il Manchester United, a giugno. La sua avventura in terra inglese ha vissuto di molti alti e bassi, non garantendogli la continuità sperata e aprendo concretamente le porte a una sua possibile e clamorosa cessione al termine dell’annata sportiva.

Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal sito specializzato “TeamTalk”, la dirigenza dello United valuterebbe il cartellino del giocatore 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra, tutto sommato, alla portata dei bianconeri. La dirigenza della Vecchia Signora sta valutando attentamente l’investimento, consapevole che un giocatore con queste caratteristiche potrebbe innalzare notevolmente il tasso qualitativo della rosa.

Non solo Juventus: forte pressing del Como e delle big tedesche

La strada per arrivare alla firma dell’attaccante, tuttavia, non è affatto priva di grossi ostacoli e l’operazione si preannuncia molto combattuta su più fronti europei. Su Zirkzee, però, non ci sarebbe solo la Juve. Il talento del ragazzo ha lasciato ricordi vividi nel nostro Paese e le pretendenti, forti di nuove risorse economiche, non mancano. Sorprendentemente, infatti, in Italia sarebbe forte l’interesse del Como, una società ricca e ambiziosa che sogna un innesto di caratura internazionale per consolidare il proprio progetto sportivo in massima serie.

Le insidie più pericolose per le casse juventine, però, arrivano da oltre confine. Nello specifico, in Germania, l’ex Bologna piacerebbe alle big della Bundesliga. Il suo profilo tecnico è seguito con estrema e concreta attenzione dalle massime potenze storiche del calcio teutonico, ovvero Bayern, Borussia Dortmund e Leverkusen. Tutte queste società sono pronte a scatenare un’asta milionaria: la Juventus dovrà muoversi con grande tempismo per battere questa folta concorrenza.