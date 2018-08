Il campione svedese Zlatan Ibrahimovic si è prestato ad una gag per i LA Galaxy, telefonando ad un tifoso che aveva rinnovato il suo abbonamento

Sì, adesso Ibra fa anche il centralinista. Dopo aver detto di poter diventare presidente degli Stati Uniti, il campione svedese è stato protagonista di una gag organizzata dai Los Angeles Galaxy per ringraziare i tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento. Nel video caricato sulla pagine Twitter del club, Zlatan parla con Ernesto, un tifoso messicano. «Ernesto? Sono Zlatan Ibrahimovic, come stai capo? Ho sentito che hai rinnovato il tuo abbonamento, sei felice? Ti chiamo per congratularmi con te per dirti che non rimarrai deluso, ti darò molte gioie, felicità e gol! C’è altro che vuoi? La Mls Cup? Sarà fatto, non preoccuparti!»

#LAGalaxy Employee of the Month: @Ibra_official. 😂 The 🦁 hits the phone lines to thank Season Ticket Members for renewing in 2019: https://t.co/AChion65ce pic.twitter.com/DKCfeb6UYW — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 3, 2018

Zlatan, come dimostra questo video è molto carico per la nuova stagione e non vede l’ora di iniziare. A dimostrarlo anche un post su Facebook, dove il campione svedese si leva qualche sassolino dalla scarpa. «Dissero che era finita. Io dico: NO», ha scritto postando una foto del suo ginocchio post intervento al crociato accompagnato da un’immagine di una sua esultanza. Che sia Europa o America una cosa è certa, Zlatan Ibrahimovic non è tipo capace di arrendersi.