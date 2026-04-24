Zoff incorona Motta: «Può andare molto lontano, mi ricorda Toldo. Questo il consiglio che gli do»

L’ex portiere della Juve e della Nazionale, Dino Zoff, spende parole al miele nei confronti del giovane estremo difensore della Lazio, Edoardo Motta

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere della Juve e della Nazionale, Dino Zoff, tesse le lodi di Edoardo Motta, il giovane estremo difensore della Lazio protagonista nella semifinale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti contro l’Atalanta con ben 4 rigori su 5 parati.

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PODESTA’ – «È giusto mantenere i piedi per terra, è un ragazzo giovane e in quanto tale deve ancora fare tanta strada, migliorare sotto vari punti di vista. Ma quando uno fa quello che ha fatto lui vuol dire che le qualità ci sono e, quando ci sono quelle, si può andare molto lontano».

SERENITÀ – «La serenità con cui ha affrontato i rigori finali. Era ferocemente concentrato, ma ha sempre conservato una tranquillità di fondo che è fondamentale in situazioni come quelle».

PARATA SU SCAMACCA – «Assolutamente. Grande intervento che tuttavia rientra nelle dinamiche di una partita. I rigori finali sono invece la cosa più complicata che un portiere possa affrontare. Perché nel giro di pochi secondi sei chiamato a superarti diverse volte».

PARAGONE CON TOLDO – «Per certi versi sì, anche perché pure fisicamente Motta un po’ lo ricorda Toldo. Ma il laziale, almeno dal punto di vista numerico, ha fatto anche meglio».

CONSIGLIO – «Di continuare così, di restare tranquillo e non montarsi la testa. Si sta comportando molto bene, ma lui sa che ha ancora tante cose in cui deve crescere».

CRESCITA – «Tra i pali sta facendo cose notevoli. Quella è la base, ma pure la cosa più importante. Negli altri aspetti si fa sempre in tempo a migliorare, ma se non sai parare non vai da nessuna parte. E Motta sa sicuramente parare».

L’INTERVISTA COMPLETA A ZOFF