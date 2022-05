Zoff: «Penso che la Lazio a Torino abbia delle buone possibilità»

Zoff ha parlato della sfida di lunedì tra Juventus e Lazio: «La Juventus a pancia piena o vuota resta sempre la stessa»

Dino Zoff ha parlato della sfida di lunedì tra Juventus e Lazio, soffermandosi anche sulla stagione dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Penso che la Lazio a Torino abbia delle buone possibilità e quindi credo che venga fuori una partita buona da entrambe le parti. La Juventus a pancia piena o vuota resta sempre la stessa. Un bilancio sulla Lazio? Mi sembra semplice farlo. Sono un bel po’ di anni che si batte per le Coppe e dunque andare in Europa League credo che sia nelle sue potenzialità e non una cosa straordinaria. Le potenzialità della rosa sono le stesse. Lo ha sempre fatto, non vedo perché non debba riuscirci ora. Il potenziale di adesso è come quello degli altri anni».