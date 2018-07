Ufficiale: Gianfranco Zola sarà l’assistente di Maurizio Sarri al Chelsea. L’annuncio del club londinese

E’ ufficiale: Gianfranco Zola torna a casa e sarà l’assistente dell’allenatore Maurizio Sarri al Chelsea. Per l’ex calciatore sardo si tratta di un grande ritorno nel club londinese, dove ha militato dal 1996 al 2003 collezionando 312 presenze. Il club ‘blue’ ha annunciato così il suo nuovo assistente: «La leggenda del blues Gianfranco Zola torna al club come assistente del nuovo manager Maurizio Sarri. Zola si è ricongiunto con una meravigliosa carriera di sette anni al Chelsea, durante la quale ha segnato 80 gol, incluso la vittoria nella finale della Coppa delle Coppe nel 1998. Ci ha aiutato a vincere quattro trofei importanti».

Zola ha commentato così il suo ritorno nel club londinese: «Per me è una cosa fantastica. Sono molto disposto a lavorare sodo perché sarà una sfida difficile, ma sono contento di essere qui e di lavorare duro con Maurizio per avere successo. Sarebbe bello avere successo con Maurizio e per il club e darò il massimo, come ho fatto in passato come giocatore, quindi darò il massimo nella mia nuova posizione. Non vedo l’ora di affrontare la sfida in generale. Mi piacerebbe che iniziassimo bene e siamo tutti entusiasti di iniziare questa nuova avventura».