Gianfranco Zola dimostra di saperci fare ancora bene col pallone: a 13 anni dal suo ritiro, si allena col Chelsea e calcia una punizione da sogno all’incrocio. Venerdì, l’amichevole benefica contro l’Inter Forever

Gianfranco Zola e la classe senza tempo. L’ex fantasista del Cagliari, venerdì prossimo sarà tra i protagonisti di una sfida benefica tra glorie del Chelsea e Inter Forever, una formazione di giocatori del recente passato nerazzurro. La gara è in memoria di Ray Wilkins, ex centrocampista blue e del Milan, e ha fine benefico, col ricavato che sarà devoluto da Chelsea Foundation a favore di Crohn & Colitis UK. L’ex giocatore sardo che venerdì giocherà, tra gli altri, insieme agli altri ex blues Vialli e Di Matteo, ripreso a margine di un allenamento col club londinese, ha messo in mostra il suo talento senza tempo; a 13 anni dal suo ritiro dal calcio giocato, ecco la sua punizione magistrale: