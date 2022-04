25 anni fa si giocava Milan Juve 1-6, Vieri: «Eravamo inarrestabili»

Il 6 aprile di 25 anni fa a San Siro andava in scena Milan Juve 1-6, Vieri: «Eravamo semplicemente inarrestabili»

Esattamente il 6 aprile del 1997 la Juventus ha espugnato San Siro con un epocale 1-6. L’inserto inglese The Gentleman Ultra ha ricordato nostalgicamente quella magica era del calcio italiano.

L’articolo sostiene che quel risultato roboante sia stato un punto cardinale della storia del calcio italiano e non solo. Si affrontavano il campione uscente della Champions League (Juventus) contro il detentore della Serie A (Milan). Simbolicamente, l’1-6 ha segnato la fine del ciclo vincente del Milan e la conferma della Juventus di Lippi come super potenza del calcio italiano ed europeo.

Per l’occasione, è stato intervistato Christian Vieri, mattatore della serata con ben due gol nella sua unica stagione bianconera. Ecco le sue parole.

VIERI – «È stata una partita fantastica. Abbiamo giocato 90′ straordinari, segnato sei gol e la nostra squadra era favolosa. Nessuno aveva mai battuto il Milan 6-1 in casa. Era una partita dove tutto era andato per il verso giusto per noi e in quello sbagliato per loro: abbiamo segnato in tutte le nostre occasione e loro hanno sbagliato le loro. Eravamo semplicemente inarrestabili».

