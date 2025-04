Cina, mistero sulla morte di Aaron Boupendza, caduto dall’11° piano del suo condominio: suicido o omicidio?

Cina, è mistero sulla morte di Aaron Boupendza, attaccante gabonese dello Zhejiang: caduto dall’11° piano del suo condominio: suicidio o omicidio?

Tragedia in Cina ammantata dal mistero: Aaron Boupendza, attaccante gabonese dello Zhejiang FC, è morto dopo essere precipitato dall’undicesimo piano del condominio in cui viveva a Hangzhou. La dinamica dell’accaduto è ancora avvolta nel mistero e le autorità cinesi stanno indagando senza escludere alcuna ipotesi: incidente, suicidio o omicidio. A rendere ancora più sospetta la vicenda, il fatto che l’attaccante non si fosse presentato all’ultimo allenamento senza dare spiegazioni, spingendo il club a cercarlo fino alla tragica scoperta.

Classe 1996, Boupendza era noto per aver vinto la classifica marcatori della Super Lig turca nel 2020-21 con l’Hatayspor. Dopo esperienze in Francia, Portogallo, Qatar e MLS, si era trasferito in Cina nel gennaio scorso dal Rapid Bucarest. In passato era stato seguito anche da club italiani come Sassuolo e Atalanta. Secondo il quotidiano romeno Fanatik, tra le piste al vaglio della polizia ci sarebbe anche una lite degenerata con il fratello, presente in casa al momento della tragedia.