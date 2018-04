Abbiati lancia l’amico Gattuso: «Dà il suo carisma al Milan»

A Milano va in scena il derby tra Milan e Inter e Christian Abbiati ha fiducia nell’amico Gennaro Gattuso: le parole dal Meazza

Che derby sarà? Christian Abbiati spera che il suo Milan possa avere la meglio sull’Inter. Il dirigente rossonero è soprattutto contento dell’approccio che la squadra sta avendo in questa parte di stagione, ovvero da quando Gennaro Gattuso si è insediato al posto di Vincenzo Montella. Abbiati di derby ne ha vinti tanti e in uno è stato decisivo portando il Milan in finale di Champions League con una sua parata all’ultimo secondo. In quel Diavolo giocava anche l’amico Gattuso, per il quale ha speso molte belle parole.

«Gattuso riesce a dare il suo carisma a tutti i giocatori, è impressionante. Anche in allenamento è scatenato, ha tanta voglia e pare un calciatore agli inizi della carriera» è quanto ha detto Abbiati ai microfoni di Premium Sport. L’ex portiere, attuale dirigente, ha anche individuato il pericolo numero uno dell’Inter. Si tratta di Mauro Icardi, un attaccante in forma strepitosa e con una media gol impressionante: «In area pochi si muovono come lui. Manca un giocatore di livello internazionale a questo Milan? Siamo una squadra giovane, stiamo facendo un percorso di crescita ma c’è fiducia».