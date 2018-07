Abbonamenti Serie A 2018/2019: i costi delle tessere per la nuova stagione

Manca poco all’inizio della Serie A e i club hanno aperto le campagne abbonamenti ai propri stadi. Ecco quanto costa seguire la propria squadra

La Juventus ieri ha chiuso ufficialmente la campagna abbonamenti, causa esaurimento delle tessere disponibili per l’Allianz Stadium. La società bianconera, difatti, è riuscita a vendere in poco tempo tutte le 29.300 tessere, di cui 4mila Premium, a disposizione. Questo è quello che può definirsi davvero “Effetto Ronaldo”: l’arrivo del fenomeno portoghese ha fatto impazzire i tifosi che non vedono l’ora di accomodarsi allo stadio per vedere le magie di CR7. Nonostante le proteste iniziali per il rincaro dei prezzi per le tessere che vanno dai 595 euro sino ai 2055, la Juventus ha sbaragliato la concorrenza, arrivando al sold out ad un mese dall’inizio del campionato, portando a casa circa 30 milioni di euro. Anche la Roma ha raggiunto un ottimo traguardo di vendite con 17mila abbonamenti venduti solo nella fase dei rinnovi, basti pensare che l’anno scorso le tessere complessive vendute ammontavano a 22mila. Incremento nelle vendite anche per l’Inter con una discreta risposta di tifosi intenzionati a seguire le partite casalinghe dei nerazzurri che quest’anno sono tornati in Champions League.

Ovviamente tutte le altre società, ad eccezione del Napoli, hanno aperto la campagna abbonamenti per riempire lo stadio di tifosi in vista della prossima stagione. Moltissime le iniziative adottate dai club per cercare di invogliare i tifosi con la consueta prelazione per i tifosi già abbonati nella scorsa stagione, sconti riservati alle donne, agli over 65 o agli under 14 sino agli sconti per chi invita un amico ad abbonarsi. La campagna abbonamenti per un società rappresenta una fetta dei ricavi totali che vanno ad incrementare anche il valore del club. Mediamente la vendita delle tessere per le squadre di Serie A equivale al 2,5% dei ricavi totali, mediamente circa 3.4 milioni di euro a squadra. Anche per quanto riguarda i ricavi primeggia la Juventus che nel 2016/17 ha ricavato dagli abbonamenti il 3,3% del fatturato, per un totale di quasi 19 milioni di euro. Cifra esorbitante se si pensa che la Roma al secondo posto di questa classifica, ha guadagnato dagli abbonamenti nella stessa stagione poco più di 9 milioni, poco meno della metà rispetto ai bianconeri. Qui di seguito il riepilogo dei costi sugli abbonamenti delle varie squadre che parteciperanno alla prossima Serie A: