Abbonati a DAZN a solo 1 euro al giorno!

Continua la strepitosa campagna DAZN. Dopo aver conquistato i diritti per la Serie A Tim, il colosso inglese non si ferma. Ad allettare i tifosi non solo l’offerta, ma anche il prezzo.

Saranno 10 le partite trasmesse ogni giornata di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Ma non solo! Infatti, l’offerta DAZN quest’anno è davvero ampia. Oltre al calcio nostrano, anche quello internazionale e delle grandi competizioni.

Da quest’anno su DAZN troverai infatti anche a UEFA Europa e Conference League, la serie BKT, la Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre alla UEFA Women’s Champions League, ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

E per tutti gli utenti italiani, l’offerta non finisce qui! Saranno disponibili anche MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14, le Olimpiadi di Tokyo 2020 e ancora un ricco catalogo di DAZN Originals e molti altri contenuti sportivi.

Tutto lo sport che ami a meno del costo di un caffè!

A rendere l’offerta DAZN ancora più allettante non sono solo in contenuti, ma anche il prezzo. Un contributo piccolissimo, di appena € 29,99 al mese per godere di tutto il grande panorama sportivo. Poco meno di 1 euro al giorno per una costante dose di adrenalina sportiva a disposizione h 24.

Un altro grande vantaggio DAZN, è quello di poter cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento senza alcun costo aggiuntivo. Al comando della tua stagione sportiva ci sei soltanto tu!

Come abbonarsi a DAZN?

Abbonarsi a DAZN è semplicissimo. Ti basterà cliccare qui e registrare il tuo account con nome, cognome, indirizzo email e metodo di pagamento. Un’operazione di appena 5 minuti che vale lo spettacolo di un’intera stagione sempre a portata di mano!

Infatti, potrai avere accesso al tuo abbonamento DAZN da 6 dispositivi diversi e godere di uno stesso evento in contemporanea da 2 di essi. Insomma, DAZN ha pensato veramente a tutto. E tu? Sei pronto a godere al massimo della nuova stagione e di tutti i privilegi dell‘abbonamento DAZN?