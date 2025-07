Abete non ha dubbi: «San Siro sarà senz’altro della partita di Euro 2032». Le parole

Giancarlo Abete non ha dubbi e svela: «San Siro sarà senz’altro della partita di Euro 2032». Tutte le sue dichiarazioni

La questione degli stadi torna con forza al centro dell’attenzione nel panorama calcistico italiano. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e figura storica nel mondo del calcio, ha lanciato un nuovo appello per affrontare le criticità infrastrutturali in vista di Euro 2032, il prestigioso torneo continentale che Italia e Turchia organizzeranno congiuntamente.

Durante un’intervista istituzionale, Abete ha tracciato un bilancio sull’attuale stato degli impianti sportivi nel nostro Paese, evidenziando come il problema non sia recente. Le carenze strutturali degli stadi italiani sono, secondo il dirigente, il risultato di anni di disattenzione politica e opportunità mancate. Molti impianti risultano oggi obsoleti, incapaci di soddisfare i requisiti internazionali sia in termini di sicurezza che di accessibilità.

Impianti non al passo coi tempi

La situazione impiantistica, da tempo considerata il punto debole del calcio italiano, limita la crescita del movimento sia a livello professionistico che dilettantistico. In questo contesto, il rinnovamento è ormai non solo urgente, ma necessario per garantire un’esperienza sportiva moderna e inclusiva.

San Siro protagonista: tradizione e sfida

Abete ha confermato la presenza dello stadio di San Siro tra gli impianti selezionati per Euro 2032. L’iconico impianto milanese, casa dell’Inter e del Milan — guidati rispettivamente da Simone Inzaghi, tecnico noto per la sua visione tattica, e Paulo Fonseca, allenatore portoghese attento al gioco offensivo — sarà uno dei simboli della manifestazione. Tuttavia, la sua partecipazione impone una riflessione sulla necessità di investimenti mirati e su una progettualità chiara per renderlo adeguato agli standard europei futuri.

SITUAZIONE STADI IN ITALIA – Dobbiamo dire che, al di là dei governi che si succedono democraticamente, noi abbiamo bucato le candidature in periodi precedenti in relazione al livello qualitativo dei nostri stadi.

SAN SIRO PRONTO PER EURO 2032? – San Siro sarà senz’altro della partita di Euro 2032 (che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia, ndr), al di là di quelle che sono le fibrillazioni anche del momento. Ci sono momenti politici in cui c’è maggiore e minore fibrillazione, questo è un momento in cui c’è un po’ più di fibrillazione.