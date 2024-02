Abodi sul razzismo: «Le norme ci sono, vediamo di ampliarle»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato del razzismo nel calco ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1

RAZZISMO – «Ci saranno altre iniziative contro il razzismo, bisogna sempre cercare di precedere la cronaca e non seguirla e quindi subirla. È il tempo degli interventi perentori, come è stato fatto a Udine (coinvolto Mike Maignan del Milan n.d.r.). In poche ore sono stati individuati i responsabili e sono state allontanate dallo stadio. Vorrei sottolineare la correttezza e la tempestività della società dell’Udinese, tra le più impegnate dal punto di vista della responsabilità sociale. I responsabili non potranno più entrare allo stadio: in parte mitigherà l’amarezza, ma non limiterà il rischio che episodi di razzismo si ripetano ancora. Bisogna essere efficaci, tempestivi, le norme ci sono, se sarà necessario vedremo cosa fare ulteriormente».