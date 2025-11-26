Abodi su Euro 2032: «Su Milano c’è stato un cambio di passo con il rogito. La funzione del rinnovamento va ben oltre il 2032» 

Abodi, doppio fronte: da un lato la candidatura di Milano a Euro 2032, dall’altro l’indagine sulle curve di Inter e Milan

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, intervistato da L’Espresso, ha affrontato diversi temi di attualità

EURO 2032 – «La funzione del rinnovamento va ben oltre il 2032. Intanto abbiamo tolto ogni possibilità di equivoco con il commissario Massimo Sessa, appena nominato. I privati hanno messo a disposizione non meno di 4 miliardi di euro. Soltanto a Roma e Milano ci sono 2,8 miliardi. Per Euro 2032 sono stati avviati dieci progetti, con Firenze e Venezia già alla fase di cantiere. Il governo mette a disposizione da 100 a 160 milioni di euro attraverso CDP e ICS»

MILANO – «Su Milano c’è stato un cambio di passo con il rogito. Da parte nostra spianeremo gli ostacoli burocratici. Ho ampliato il confine della legge sugli stadi del 2013 con il riconoscimento dello stadio come struttura strategica. Il commissario Massimo Sessa, che ha ottenuto il concerto del MIT e MEF, è già al lavoro con uno stanziamento di 100 milioni di euro per i progetti di prima fascia»

IL GOVERNO – «In effetti, non siamo in grado di definire fino in fondo gli assetti di alcuni fondi stranieri. La Federcalcio e la neonata commissione indipendente guidata da Massimiliano Atelli collaboreranno per dare un contributo in questo senso. Quando la finanza è sana, non si nasconde e il calcio è molto esposto. Ci sono rischi sul piano delle multiproprietà e dell’attività degli agenti fino ad arrivare alle infiltrazioni criminali. Più si scende di categoria più il problema esiste»

INDAGINE CURVE – «Credo che il significato di questa indagine sia anche che c’è una curva che vuole delinquere e una che vuole tifare. Per la prima non c’è spazio. Sul piano della proprietà la commissione indipendente opererà per vagliare sia la credibilità finanziaria, sia l’aspetto reputazionale, come altre leghe già fanno. Soggetti che scompaiono in un luogo e riappaiono in un altro a fare danni vanno esclusi»

