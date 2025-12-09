Adani esaltato da una big: «Uno spettacolo da top club mondiale grazie a quel grandissimo tecnico!»

Adani esalta l’Inter dopo il 4-0 al Como: “Uno spettacolo da top club mondiale”. L’ex difensore nerazzurro analizza

Adani, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista tra i più ascoltati del panorama calcistico italiano, ha espresso un giudizio netto e appassionato sulla straordinaria vittoria dei nerazzurri per 4-0 contro il Como. Intervistato da Viva el Futbol, Adani ha sottolineato come la prestazione della squadra di Cristian Chivu sia stata un vero e proprio spettacolo calcistico, paragonandola addirittura a quella di club di fama mondiale come Barcellona e Manchester City per qualità di gioco, occupazione degli spazi e capacità di dominare tatticamente l’avversario.

Secondo Adani, l’Inter ha mostrato una superiorità totale, frutto di un’organizzazione tattica impressionante. L’ex difensore ha raccontato un interessante dettaglio osservato direttamente a San Siro: Chivu, durante una punizione di Bastoni, avrebbe chiesto a Hakan Calhanoglu di abbassarsi sulla linea difensiva per attirare il pressing del Como e creare linee di passaggio pulite nella costruzione dal basso. Una mossa studiata e precisa che, secondo Adani, ha mandato fuori giri il pressing dei lariani, notoriamente uno dei più aggressivi della Serie A.

Nel suo commento, Adani ha voluto anche elogiare Cesc Fabregas per l’atteggiamento tenuto dopo la pesante sconfitta. L’allenatore del Como, pur incassando quattro gol, ha riconosciuto con grande umiltà la superiorità dell’Inter, spiegando di voler studiare le grandi squadre europee per colmare il divario. Un comportamento che, secondo Adani, testimonia serietà e cultura sportiva, e che non compromette il percorso del Como, a differenza di quanto accaduto alla Juventus nel ko contro il Napoli.

Per Adani, quella dell’Inter è stata una partita da top club mondiale: gioco fluido, attaccanti in stato di grazia e un’idea calcistica completa e moderna. Uno spettacolo raro, capace di far emergere la grandezza del progetto di Chivu e, ancora una volta, l’occhio critico e appassionato di Adani, sempre pronto a valorizzare il calcio ben giocato.

