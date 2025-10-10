Adani: «Modric può giocare in Serie A fino a 50 anni». Il pensiero del noto opinionista sul fuoriclasse croato del Milan

Un’ode al calcio, un inno alla classe pura. Lele Adani, nel suo consueto intervento a “Viva el Futbol”, ha tessuto le lodi di Luka Modrić, descrivendo l’impatto del fuoriclasse croato sul Milan e sulla Serie A con la sua tipica passione e profondità analitica. Per Adani, Modrić non è solo un giocatore, ma un artista che “disegna calcio”.

L’ex difensore ha analizzato la prestazione del croato contro la Juventus, prendendo un singolo episodio come manifesto della sua grandezza: una palla filtrante che ha generato la prima occasione del match, una giocata apparentemente semplice ma che nasconde una visione di gioco superiore.

«Modric disegna calcio e lo può fare per 10 anni in Italia. Il primo tiro di Juve-Milan è una conclusione alta di Rabiot al 28′. Lì lui mette una palla filtrante che non vedono tutti o che pensano sia banale. Lui lega il gioco e gioca un calcio mai banale. Per citare i grandi milanisti: Rivera o Pirlo giocavano come lui. Modric rifiuta la mediocrità, lo ha detto nella prima intervista. Lui sa solo mettersi il vestito da grande, gioca per la gente che sa di calcio e per chi lo ama».

L’analisi di Adani è un’investitura potentissima. Paragonandolo a leggende rossonere del calibro di Gianni Rivera e Andrea Pirlo, lo inserisce nella linea di successione dei più grandi registi della storia del club. Ma ciò che colpisce di più Adani è la sua mentalità: il suo “rifiuto della mediocrità” non è solo una scelta tecnica, ma una postura morale, la volontà di cercare sempre la giocata di qualità, mai quella banale.

Secondo il commentatore, Modrić è un giocatore che si esalta nelle grandi occasioni (“sa solo mettersi il vestito da grande”) e che gioca per un pubblico di intenditori, per “la gente che sa di calcio”. Un patrimonio per il Milan e per tutto il campionato, un maestro che, anche a 40 anni, continua a insegnare calcio.