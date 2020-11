Zinedine Zidane e Marco van Basten hanno voluto salutare Diego Armando Maradona attraverso i propri profili social

Zinedine Zidane e Marco van Basten hanno voluto salutare Diego Armando Maradona dai rispettivi profili social. Il Cigno di Utrecht ha scritto: «Per sempre nei nostri cuori», mentre l’attuale tecnico del Real Madrid l’ha salutato così: «Grazie per la tua magia in campo Diego Armando Maradona. È un momento molto triste per il mondo del calcio, un genio se n’è andato!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da zidane (@zidane)