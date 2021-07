Lazio, Adekanye: «Mi piace il modulo di Sarri, posso fare l’ala destra»

Bobby Adekanye ha parlato dopo l’amichevole di Auronzo di Cadore: le sue dichiarazioni su Sarri e il futuro

Bobby Adekanye ha parlato dopo l’amichevole contro la Top 11 RC 103. Le parole a Lazio Style Radio.

SARRI – «Non ho parlato in privato con il mister, ma so che quello che vuole dall’attaccante è che quando l’altra squadra ha palla dobbiamo andare subito a pressare. Ho sempre giocato in questo modo e devo dire che mi piace che Sarri giochi con questo modulo».

RUOLO – «Mi piace giocare ala destra per rientrare e fare assist e gol. Tutta la squadra mi aiuta tanto. Per esempio in questa partita era Caicedo che mi diceva tante cos,e perché è un veterano. Sono contento di ascoltarlo per migliorare. Sono migliorato fuori dal campo, ma ora devo essere più aggressivo e fare più gol e assist».

LE PAROLE SU LAZIONEWS24