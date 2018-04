La Roma, archiviata la pratica Spal, si è già proiettata verso la prima delle due semifinali di Champions League: Monchi ha caricato così la squadra

L’accesso alle semifinali di Champions League, ad inizio stagione, era una pura utopia per la Roma di Eusebio Di Francesco, che invece ha avuto la meglio su squadre del calibro di Atletico Madrid e Barcellona, arrivando ad un passo dalla finalissima. Nella Capitale, da giorni ormai, non si fa che parlare del Liverpool di Mohamed Salah, ultimo ostacolo per Kiev. File chilometriche, anche notturne, per assicurarsi un biglietto per una sfida che, senza ombra di dubbio, entrerà, nel bene o nel male, nella storia della Lupa giallorossa.

Martedì si giocherà ad Anfield Road, tempio del calcio inglese ed europeo, poi la settimana dopo sarà la volta di Roma-Liverpool. Monchi, direttore sportivo del club giallorosso, è specialista nei trionfi europei, basta guardare la bacheca dei trofei del Siviglia sotto la sua gestione per farsene un’idea. Lo spagnolo ha affidato a Twitter il suo messaggio rivolto sia alla squadra che all’ambiente stesso: «Adesso sì, adesso la testa alla UCL, la testa ad Anfield. Adesso tempo per sognare perché i sogni che sembrano irrealizzabili si compiono ad occhi aperti Daje Roma!!!!».