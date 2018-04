La Roma ha battuto ampiamente la Spal, il Liverpool di Jurgen Klopp, invece, ha soltanto pareggiato

Roma e Liverpool arriveranno alla prima delle due semifinali di Champions League con stati d’animo diametralmente opposti, visto che i giallorossi sono reduci da una bella vittoria in campionato mentre i Reds soltanto da un pareggio. Klopp, manager degli inglesi, ai microfoni di Sky Sports ha prima accusato il WBA: «La differenza è stata fatta dalla decisione di non annaffiare il campo nel secondo tempo: il terreno di gioco era secco. Una compagine come il West Bromwich Albion non ha bisogno di un prato bagnato, dall’anno prossimo potranno giocare sull’asciutto in Championship».

Quindi il discorso si sposta su questioni prettamente di campo, tra decisioni arbitrali e forma fisica del collettivo: «Ho visto il video che mi ha mostrato il mio match-analyst e non ho niente da aggiungere: non ci è stato concesso un rigore che ci avrebbe permesso di andare sul 3-0, chiudendo, di fatto, la partita. A posto mentalmente per la partita di Champions League? Ora no, però lo saremo martedì sera». Roma avvisata dunque, dopo una partita in cui il Liverpool ha molto da recriminare e recriminarsi, i Reds saranno arrabbiati e vogliosi di riscatto.