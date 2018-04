Kostas Manolas, protagonista assoluto di Roma-Barcellona, si è proiettato verso il doppio confronto, in semifinale di Champions League, con il Liverpool dell’ex giallorosso Mohamed Salah

A Roma il gol di Manolas al Barcellona se lo ricorderanno per anni, un’emozione bella che è valsa l’accesso alle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie. Il greco, ai taccuini de La Stampa, è tornato sull’argomento: «Quante volte ho rivisto quell’attimo? Tante, ma tutte subito dopo la partita. Poi, basta. Se ti fermi a pensare che hai toccato il punto più alto della tua carriera sei finito: io, nella testa, ho altro. Le lacrime in panchina? Una liberazione. Anche perché temevo che, dopo la mia rete, il Barcellona potesse segnare e vanificare tutto quello che avevamo costruito durante la partita».

Tra la finale di Champions e la Roma ora c’è l’ostacolo Liverpool, guidato da Momo Salah: «Blindatura sull’egiziano? No, ma gioco di squadra sì. Se abbiamo fermato il Barcellona di Messi, possiamo fermare il Liverpool di Salah: non sarà facile, ma siamo pronti». Quindi una riflessione sul diverso atteggiamento giallorosso tra campionato e Coppa: «In campionato dovremmo avere almeno sette o otto punti in più. Ma è vero: quando giochiamo in Champions è come se avessimo stimoli maggiori».