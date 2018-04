Mohamed Salah, in estate, ha lasciato la Roma, ma il destino ha la sua puntualità ed il suo Liverpool si giocherà l’accesso alla finale di Champions League proprio contro la Lupa

Liverpool-Roma e Roma-Liverpool, di per sè già importantissime, visto che chi vince accederà alla finale di Champions League, assumono un valore ancor più grande per Momo Salah. L’egiziano nella Capitale ci ha lasciato il cuore: 83 presenze arricchite da 34 gol e 24 assist. Oltre 6mila minuti con i colori giallorossi addosso e la sensazione che tutte le strade portino a Roma c’è eccome.

Salah ha parlato del suo passato, così come del doppio confronto che lo attende, ai microfoni di Sky Sport, dichiarando apertamente: «Sarà una grande emozione sfidare la Roma. Nei 2 anni che ho giocato lì, sono stato benissimo e avevo davvero un bel rapporto con la tifoseria. Sono davvero felice di tornare a Roma perchè amavo i tifosi e loro amavano me. Ripeto, sarà davvero emozionate e, ovviamente, la speranza è quella di vincere. Ma auguro buona fortuna ai miei ex compagni di squadra». Parole di chi nella sua professione ci mette del sentimento e non poteva che passare per una piazza passionale e calda come quella di Roma, sponda giallorossa.