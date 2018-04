Le parole di Eusebio Di Francesco dopo Spal-Roma: l’allenatore giallorosso esprime soddisfazione per la prova dei suoi in vista della semifinale di Champions col Liverpool

Eusebio Di Francesco esprime soddisfazione dopo la vittoria della sua squadra nella trasferta di Ferrara. Spal-Roma finisce 0-3 e la compagine giallorossa può arrivare al meglio all’appuntamento di martedì in casa del Liverpool per la semifinale d’andata di Champions League. L’allenatore giallorosso, intervenuto dopo la gara odierna, ha dichiarato: «Oggi ho visto tante cose positive, affrontavamo una squadra reduce da diversi risultati positivi, ma in settimana abbiamo lavorato bene a livello di testa. Schick? Sono contento per il suo sorriso dopo il gol, deve scendere in campo per fare grandi cose. E’ importante poter alternare i giocatori e far sentire importante ogni componente. Ho sempre lavorato così perchè tutto il gruppo deve avere motivazioni importanti. Sono veramente contento di ciò che ho visto oggi, questo atteggiamento è da grande squadra, che ha più obiettivi in mente e sa guardare il presente» le parole a Sky Sport.

Di Francesco ha poi toccato parlato dell’importante gara di Liverpool: «Loro hanno una situazione di classifica diversa, preferisco sempre guardare in casa mia anche se ho rispetto per una squadra forte. Sarà una partita difficilissima, da preparare molto bene a livello tattico. Dovremo fare un’ottima fase difensiva, sapendo dare compattezza ed essere poi bravi ad attaccare. La formazione e il modulo? Li ho già in mente, ma non dirò nulla. Dzeko? Giocherà».