L'agente di Cheddira: «Il Napoli lo sta seguendo, speriamo...»

Bruno Di Napoli, agente del giocatore del Frosinone Walid Cheddira, ha parlato a Sportitalia del futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Leggevo una statistica sul fatto che con lui in campo poche sconfitte, non è un caso, può dare una grossa mano a Di Francesco che ha puntato su di lui».