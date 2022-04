Agnelli: «Calcio femminile, adesso dobbiamo ampliare il bacino»

Le parole del presidente della Juventus: «Bene il professionismo, ma adesso dobbiamo allargare il bacino d’utenza»

A margine della sua chiacchierata durante l’evento del Foglio, Andrea Agnelli ha parlato anche di calcio femminile. Le sue dichiarazioni.

«La decisione sul calcio femminile professionistico è di due anni fa, è datata, ieri è stata ratificata. E’ importante per le ragazze: per i club significa qualche costo in più, serve tenerne conto, ma è importante anche creare un bacino. Ridurremo le squadre del settore giovanile nei club e non è positivo: serve allargare il bacino. Per sviluppare il movimento dobbiamo allargare il bacino, noi abbiamo dalle Under 8 in su ma è difficile trovare ragazze per creare le squadre»