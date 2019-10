Agnelli: «Juventus più grande società in Italia. Nostro mercato di riferimento è l’Europa»

Il lungo discorso di Andrea Agnelli durante l”Assemblea degli Azionisti della Juventus

Questa mattina si è tenuta l’Assemblea degli Azionisti in cui il patron Andrea Agnelli ha presentato la richiesta dell’aumento di capitale per 300 milioni spiegandone i motivi. Di seguito le sue dichiarazioni.

MOTIVAZIONI – «Oggi chiederemo anche a voi azionisti di approvare l’aumento di capitale di 300 milioni destinato al nuovo piano di sviluppo. Ha come obiettivi l’incremento della competitività sportiva, l’aumento del brand. L’aumento di capitale in questione ha destato stupore per numeri che sembrano enormi se confrontati con la realtà italiana. E quello che dico da anni a questa parte è che il nostro riferimento non deve essere solo l’Italia, ma le altre grandi realtà europee».

CLUB EUROPEI – «Per fare esempi di come si sono comportati i nostri competitivo a livello internazionale, prendiamo ad esempio il Manchester United, che negli ultimi anni ha chiesto risorse agli azionisti per 450 milioni di sterline, il Real Madrid nel marzo 2019 ha chiesto risorse per 600 milioni di Euro, il Tottenham ha rifinanziato il debito di 500 milioni di euro. Questi sono i numeri del mercato dei capitali che esistono nella nostra industria. Non si deve mai fare l’errore di paragonare le realtà italiane al nostro mercato di riferimento che è l’Europa».

FATTURATO – «Perché la Juventus, arrivata a questo punto, è la più grande società di calcio in Italia, ma è solo una delle grandi a livello europeo. Se guardiamo un dato che è il livello di fatturato, quando guardiamo alle principali società in Germania, Inghilterra e Spagna, le big hanno fatturati che si aggirano tra i 500 milioni fino al quasi miliardo di quest’anno realizzato dal Barcellona. Queste realtà noi guardiamo. Quando guardiamo la nostra crescita e il nostro sviluppo dobbiamo essere orgogliosi, ma il nostro livello di fatturato escluse le plusvalenze è il livello di fatturato che il Real aveva quando io ho assunto la presidenza».

TASSI DI CRESCITA – «I tassi di crescita nostri sono stati maggiori di quelli del Real, noi abbiamo più che raddoppiato, ma in questa crescita c’è ancora un divario che dobbiamo colmare. Abbiamo necessità di tenere il passo con i nostri competitor europei. Nel tenere il passo noi dobbiamo anche confermare il nostro metro di gestione che ci ha permesso di ottenere risultati straordinari e che si basa su tre aree specifiche, gestite da queste persone che sono qui. Da Fabio Paratici, responsabile dell’area sport, che è la nostra attività sportiva, della squadra che scende in campo».

CHIELLINI, BARZAGLI E ALLEGRI – «Abbiamo creato più di un miliardo e 200 milioni di valore in questi nove anni. Non posso non pensare poi al percorso sul campo di cui possiamo essere orgogliosi. In questo momento il mio pensiero va a chi ha vinto gli otto scudetti di fila, il capitano Giorgio Chiellini e anche Andrea Barzagli. Un pensiero va anche al contributo di Max Allegri, determinante nella crescita della Juventus».