Novità AIA, Francesco Massini è il nuovo presidente

L’ex vicario di Zappi vince 461 a 441 dopo un primo turno senza maggioranza: Affinito vicepresidente vicario, Carrieri vicepresidente

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. A Roma, nell’assemblea elettiva convocata dopo la decadenza di Antonio Zappi, l’arbitro bolognese ha superato al ballottaggio Carlo Pacifici, già numero uno dell’associazione prima dell’avvento di Zappi, con un margine di soli 20 voti: 461 contro 441, su 912 preferenze espresse. Nessuno dei tre candidati, tra cui anche Narciso Pisacreta, era riuscito ad arrivare alla soglia dei 476 voti necessaria per vincere al primo turno, e si è quindi andati allo spareggio tra i due più votati.

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Una vittoria di misura

Il risultato chiude una campagna elettorale combattuta, in cui Pacifici era considerato il favorito. Massini, che dal 2024 ricopriva il ruolo di vicepresidente vicario nella gestione Zappi, ha poi guidato l’associazione come reggente dopo la decadenza dell’ex presidente, e arriva ora alla guida dell’AIA al termine di una stagione segnata da tensioni e vicende giudiziarie.

La nuova squadra al vertice

La nota ufficiale dell’associazione ha reso noti anche gli altri incarichi: Michele Affinito sarà il nuovo vicepresidente vicario, mentre Francesco Carrieri ricoprirà il ruolo di vicepresidente. I due facevano parte della lista presentata dal neo presidente.

Le prime parole di Massini

Subito dopo l’elezione, Massini ha scelto un messaggio di unità rivolto alla base arbitrale, divisa dal confronto serrato delle ultime settimane: “Sarò il presidente di tutti”. Il nuovo presidente è chiamato ora a guidare l’AIA in una fase delicata, tra le riforme interne e il rapporto con la Federcalcio, a sua volta in una fase di profondo cambiamento dopo il commissariamento.