Riscatto sfumato per Ebenezer Akinsanmiro: il nigeriano rientra all’Inter dopo l’intoppo burocratico

Il Pisa non riscatterà Ebenezer Akinsanmiro, che fa così ritorno all’Inter a causa di un problema burocratico sorto tra i due club.

La società toscana aveva formalmente esercitato l’opzione da 7,5 milioni di euro, ma l’operazione è saltata al momento dello scambio dei documenti. Di conseguenza, il centrocampista classe 2004 non resterà in Toscana e torna a disposizione di Christian Chivu.

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Il retroscena: accordo economico ok, ma intoppo nei documenti

L’intesa economica tra i due club era stata raggiunta: 7,5 milioni per il trasferimento definitivo, cifra che confermava la volontà del Pisa di puntare forte sul talento nigeriano.

Un intoppo nella finalizzazione dei documenti, però, ha bloccato tutto prima delle firme decisive. Chivu riabbraccia così il giocatore, anche se la sua permanenza a Milano dipenderà dalle dinamiche del mercato.

Bundesliga alla finestra: l’Inter cambia strategia

Con il mancato riscatto, la dirigenza di Viale della Liberazione ha modificato i propri piani. L’Inter sta ora valutando altre offerte per Akinsanmiro, e nelle ultime ore si è registrato un forte interesse dalla Bundesliga.

Alcuni club tedeschi hanno già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione, aprendo nuovi scenari per il futuro del centrocampista.