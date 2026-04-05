Alberto Costa chiarisce: «Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo». Le parole dell’ex Juve

Alberto Costa sui social: «Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace». Le parole dell’ex Juventus

Il messaggio condiviso da Alberto Costa sul proprio profilo Instagram arriva dopo le tensioni esplose durante Porto‑Famalicão. L’ex centrocampista della Juventus è infatti finito al centro delle polemiche per l’accusa di aver sputato a Sorriso al termine di un breve ma acceso confronto in campo.

Costa ha scelto i social per chiarire la sua versione dei fatti, rispondendo alle accuse e spiegando quanto accaduto in quei concitati minuti di gara.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Dopo vari tentativi di distorcere la verità, mi sento obbligato a rispondere a un attacco alla mia integrità sportiva. Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo. Sono state rivolte unicamente parole nella concitazione del momento, come è visibile nelle immagini. Ai tifosi del Porto, grazie per tutto il vostro supporto. Continuiamo insieme, fino alla fine»

COSA E’ SUCCESSO? – Durante il match tra Porto e Famalicão si è verificato un episodio molto discusso che ha coinvolto Alberto Costa e Marcos Vinicios Lopes Moura, noto come Sorriso. Dopo un contrasto nel primo tempo, i due hanno avuto un breve faccia a faccia e il brasiliano ha accusato il difensore di avergli sputato addosso. Né l’arbitro né il VAR sono intervenuti sulla situazione, e la partita è proseguita fino al gol con cui Costa ha poi portato in vantaggio il Porto.