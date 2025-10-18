Albertosi: «La Nazionale di Gattuso? Spero vada al Mondiale, ma per ora ha incontrato solo piccole». Le dichiarazioni dell’ex portiere azzurro

Il Cagliari di Fabio Pisacane si appresta a vivere la 7a giornata del campionato di Serie A 2025/26! I rossoblù sono attesi dalla delicata sfida casalinga contro il Bologna. Per presentare questo importante appuntamento, ha parlato ai microfoni di CagliariNews24 il leggendario Enrico Albertosi, ex portiere isolano. Albertosi, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con l’Italia, ha toccato diversi argomenti. Ecco le sue parole:

Il Cagliari dovrà affrontare il Bologna di Italiano questa domenica. E’ una partita di un certo spessore. Secondo lei quale compagine avrà la meglio?

«Difficile dirlo perché più o meno si equivalgono! Dopo sei partite ci sono due punti di differenza tra le due. Il Cagliari mi sembra che stia giocando bene, in più il Bologna avendo giocato anche in Coppa ha delle partite non facili da disputare. Credo che i rossoblù possano vincere».

In casa rossoblù una figura in particolare è tanto amata e venerata! Parliamo del giovane tecnico Fabio Pisacane che quest’anno si è ritrovato alle redini della squadra. Lo convince il suo Cagliari?

«Mi convince anche tanto! Ha saputo unire l’utile al dilettevole, nel senso che la squadra sta giocando bene e fa anche risultato. Pertanto, credo che se dopo sei partite, hai otto punti, una squadra come il Cagliari (avendo già incontrato Napoli, Inter, Fiorentina) penso che possa essere più che soddisfatta».

Capitolo Nazionale! L’Italia guidata dal CT Gennaro Gattuso ha disputato partite di alto livello centrando sempre la vittoria. Da questi risultati si evince una forte identità. Secondo lei riuscirà a qualificarsi ai Mondiali del 2026?

«Mi auguro di sì perché sono due o tre anni che non riesce ad andare ai Mondiali. Finora non ha incontrato grandi squadre, arriva sicuramente seconda. In classifica dovrà fare uno spareggio, dipenderà dalla squadra che le tocca».

