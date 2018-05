Albo d’Oro Coppa Italia, il palmares delle italiane vede la Juventus con 12 trofei e va a caccia dell’ennesimo record: il Milan cerca la sesta

Mercoledì 9 maggio 2018, Juventus e Milan si sfideranno nella finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico di Roma alle ore 21. Si tratta di un remake della sfida di due anni fa vinta grazie ad un gol di Morata nel secondo tempo supplementare. La Juve va a caccia del record di quattro vittorie consecutive, ma il Milan vuole vendicare la sconfitta subita due anni fa e poi parzialmente attenuata con la Supercoppa di Doha ai rigori. L’Albo d’Oro della Coppa Italia vede la Juventus unica società ad aver sfondato il tetto della stella d’argento in doppia cifra e ad oggi ne detiene 12. Segue la Roma a 9 e l’Inter a 7, Fiorentina e Lazio 6, Napoli, Torino e Milan 5.

Il palmares della Juventus con 12 trofei è quello più importante, ma i bianconeri vogliono proseguire il ciclo record di tre vittorie consecutive in Coppa Italia e scrivere nuove pagine nell’albo d’oro. Per il Milan di Gattuso invece è un’occasione importante per alzare un trofeo in una stagione di alti e bassi, i rossoneri vanno a caccia della sesta Coppa Italia. Di seguito l’Albo d’Oro Coppa Italia con le squadre che più volte hanno vinto il trofeo nel corso di quasi un secolo: