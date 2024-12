Aldo Serena parla di Lautaro: «Vorrei vedere il compagno di reparto, Thuram, dargli una mano seria, non l’abbraccio dopo una rete...»

Aldo Serena parla di Lautaro Martinez: «Vorrei vedere il compagno di reparto, Thuram, dargli una mano seria». Le parole

Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Juve e Milan, ha parlato a Sky Sport dell’attaccante argentino Lautaro Martinez e della sua astinenza da gol. Ecco le dichiarazioni dell’ex bomber italiano:

PAROLE – «Certo che sta crescendo il desiderio di sbloccarsi, anche queste decisioni di andare in autonomia anziché cercare il compagno più vicino sono normali per uno a cui sta mancando il gol. Nelle interviste Lautaro parla di giocare per la squadra, io vorrei vedere il compagno di reparto, Thuram, dargli una mano seria, non l’abbraccio dopo una rete. Dargli un bell’assist come faceva l’anno scorso, invece ora Thuram è lievitato e sta capendo la gioia enorme di diventare il capocannoniere, il riferimento unico della squadra. Deve tornare l’altruista di un tempo».