Alena Seredova: «Fiera di Lollo, presi lezioni di calcio per lui. Ecco il ricordo più bello con Buffon. Corteggiata da altri calciatori? Qualcuno sì»

Alena Seredova: «Fiera di Lollo, presi lezioni di calcio per lui. Corteggiata da altri calciatori? Qualcuno sì». L’intervista all’ex show girl

Alena Seredova vive oggi a Torino con tre figli, due dei quali – Louis Thomas e David Lee – nati dall’unione con Gigi Buffon. Un percorso di vita che l’ha portata a essere una figura amata dal pubblico, sempre con il sorriso e una sincerità disarmante. Ora, con il debutto in Serie A di Louis Thomas con il Pisa, Alena si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi del Mondiale 2006, la passione per il calcio e la gioia di essere madre.

IL PRIMO PROVINO IN ITALIA – «L’agenzia mi propone un provino per una trasmissione televisiva, “Torno Sabato” di Panariello. Treno e pullman, il viaggio da Praga alla Toscana è allucinante. Vado a pranzo con Giorgio e lui, abituato alle showgirl, mi ordina insalata e acqua naturale. “Grazie, ma io preferirei la birra con la cotoletta”. Avevo fame e mi aspettava un lungo viaggio di ritorno. Dopo poco tempo ero parte del cast di “Torno Sabato”».

IN REPUBBLICA CECA – «Mio padre era un giocatore di basket professionista. I suoi compagni avevano quasi tutti delle figlie della mia età e così provarono a ricreare una versione al femminile della loro squadra. Ma con scarsi risultati».

IL CALCIO – «Arrivata in Italia in molte occasioni mi chiedevano per quale squadra tifassi. Non sapendo nulla di calcio, inizialmente scelsi la Lazio perché ci giocava il mio connazionale Pavel Nedved. Poco dopo però lui andò a giocare nella Juventus e così ho iniziato a seguirla anche io. Nel tempo sono diventata tifosa vera e vado spesso allo stadio a vedere i bianconeri».

CORTEGGIATA DAI CALCIATORI – «A essere sincera, da qualcuno sì. Ma soprattutto nei primi anni ho trovato degli amici veri nel calcio. Alcune di queste amicizie rimangono forti ancora adesso».

IL PIU’ BEL RICORDO CALCISTICO CON BUFFON – «Il trionfo Mondiale dell’Italia 2006 è stata una avventura fantastica. L’ho vissuta con la mia amica Valentina (Zambrotta), insieme abbiamo girato mezza Germania».

IL DEBUTTO DI LOUIS THOMAS IN SERIE A – «Si soffre sempre. Ovvio che il figlio è il figlio e la vivi ancora di più. Quanto al debutto, mi dispiace per il risultato, ma a casa nostra abbiamo vissuto una grande emozione. Siamo molto fieri di Lollo».

I FIGLI CALCIATORI – «Sono felice che i miei figli facciano ogni cosa seguendo il cuore. I due grandi sono cresciuti nel mondo del calcio e un po’ alla vecchia maniera: sempre con il pallone tra i piedi, anche in aereo… Louis Thomas gioca nel Pisa, David Lee nel Cbs, una società di Torino affiliata alla Juventus. Sono entrambi attaccanti e crescendo si sono allenati tanto con la mamma. Da piccoli volevano giocare sempre a calcio e per stargli dietro ho deciso di prendere delle lezioni private con l’istruttrice Claudia, che in quel periodo allenava anche uno dei miei figli. Volevo stupirli e imparare a palleggiare meglio di loro. Devo ammettere che non è il mio sport, l’ho capito in fretta».

LOUIS THOMAS HA SCELTO LA REPUBBLICA CECA – «Io non l’ho influenzato, ma non nego che mi piace vederlo con la maglia della mia nazionale. È felice per questa esperienza calcistica ed umana. E lo sono anche io».