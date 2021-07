Alessandria, Di Masi: «La società è cresciuta, siamo pronti alla Serie B»

Di Masi, presidente dell’Alessandria, ha parlato a un mese dalla promozione in Serie B, presentando le difficoltà del campionato

Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria, è stato intervistato da Paolo Aghemo di Sky Sport e ha parlato di come affronteranno la prossima Serie B.

«Ho dormito anche io con la Coppa della Lega Pro, come hanno fatto gli Azzurri. Ora però dobbiamo cambiare la lettera del campionato. Noi ci siamo già strutturati con una società sul pezzo nove anni fa quando sono arrivato: in otto anni abbiamo costruito tantissimo da una base piccola che avevamo trovato inizialmente. Dal punto di vista tecnico abbiamo ampliato la struttura del suo staff e anche un assetto medico più all’avanguardia. Sul campo rimaniamo una neo promossa: le idee vinceranno, in confronto a società più strutturate che potranno operare con più mezzi di noi sul mercato. L’obiettivo è capire la categoria, annusarla, e cercare di rimanerci. Dopo così tanti anni, non posso chiedere altro. Stadio? La gente vuole entrare, vuole esserci alla prima partita ma, in questo momento, non sarebbe possibile. L’abbiamo anche ristrutturato, è un piccolo gioiellino il Moccagatta».