Buongiorno: «Un orgoglio rappresentare il Torino. Su mister Juric...»

Alessandro Buongiorno, giovane difensore cresciuto nelle giovanili del Torino, è pronto ad iniziare la seconda stagione con i professionisti. Dal ritiro del club granata, queste sono le sue parole in conferenza stampa:

OBIETTIVI – «Punto a dare il massimo e impegnarmi per farmi vedere dal mister, così da giocare il più possibile. Non mi piace parlare di obiettivi in pubblico, preferisco tenerli per me e raggiungerli».

SQUADRA – «Vogliamo fare il meglio possibile, pensiamo soltanto a questo».

ALLENAMENTI – «Sono molto tosti, ma è giusto così. Mi piace il modo di lavorare del mister. Cercherò di dare il massimo e impegnarmi, è ciò che ci chiede ogni giorno. E’ uno che guarda molto l’impegno e l’applicazione, ho avuto un ottimo impatto con lui».

CRESCITA – «Comincio con il dire che sono contento perchè per me è un orgoglio rappresentare la squadra della mia città. Questo è solo un punto di partenza e non di arrivo, so che devo ancora crescere. Mi mancano ancora un po’ di quell’esperienza che serve a certi livelli, per questo motivo devo ascoltare ciò che mi dice il mister e lavorare al massimo delle mie potenzialità».

GLI STUDI – «Dopo il liceo mi ero preso un anno sabbatico, poi mi sono accorto del fatto che non è importante allenare soltanto il fisico, ma anche la mente. E poi avevamo un po’ di tempo libero, che mi sembrava di buttare senza fare nulla. Ho deciso di iscrivermi all’università, la seguo in modalità online e faccio il corso di economia. Non è facile, ma ce la metto tutta per onorare gli impegni che ho».