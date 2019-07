Algeria Coppa D’Africa, la nazionale festeggiata al ritorno – VIDEO

L’Algeria ha fatto ritorno in patria dopo aver vinto la Coppa D’Africa. Una marea di gente si è riversata in strada per celebrare la squadra

L’Algeria ha raggiunto un traguardo che ha dello storico, riuscendo ad alzare per la seconda volta nella propria storia la Coppa D’Africa. L’ha fatto sconfiggendo in finale il più quotato Senegal, grazie a una rete dopo pochi secondi di gioco di Bounedjah.

Al ritorno in patria è partita la festa per Mahrez e compagni. Una marea di gente si è riversata per le vie di Algeri per celebrare i propri eroi, divenuti campioni continentali.