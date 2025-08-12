Alisha Lehmann, l’addio alla Juventus ora è ufficiale: ecco la nuova squadra dell’attaccante svizzera che resta in Serie A femminile

L’ attaccante svizzera e fenomeno social Alisha Lehmann è una nuova giocatrice dell’F.C. Como Women. Arrivata a titolo definitivo dalla Juventus Women, ha firmato un contratto triennale che la lega al club lariano fino al 30 giugno 2028. L’annuncio segna un passo significativo sia per la carriera della calciatrice che per l’ambizioso progetto del club.

Lehmann, considerata una delle figure più riconoscibili del calcio femminile internazionale, ha espresso grande entusiasmo per la sua scelta, sottolineando la visione unica del club. «Questo Club vuole costruire qualcosa che duri nel tempo», ha dichiarato al suo arrivo. «Quello che mi ha colpito subito del F.C. Como Women è stata la visione. Non è solo un Club che vuole vincere — è un progetto che vuole cambiare le regole del gioco, dentro e fuori dal campo. Qui, calcio, identità, stile e ambizione si uniscono in un modo che non avevo mai visto prima. Ho sentito che questo era il posto giusto per esprimere davvero chi sono, sia come atleta che come persona».

La giocatrice ha anche evidenziato la natura indipendente del club, un fattore chiave nella sua decisione. «È la prima volta che entro a far parte di un Club indipendente — non legato ad una squadra maschile. Questo è stato un elemento importante nella mia scelta. Dimostrare che c’è un modo diverso di fare calcio, e che questo può ispirare altre a seguire questa strada. Sono felice di farne parte».

I suoi obiettivi a Como sono sia personali che professionali. «Qui posso crescere come calciatrice e come persona. Voglio aiutare la squadra a competere ai massimi livelli, ma anche ispirare una nuova generazione di tifose e atlete, senza dover scegliere fra essere competitiva in campo e me stessa fuori. Qui posso essere tutto ciò che sono — e trasformarlo in qualcosa di positivo, soprattutto per chi mi guarda».

Il CEO di F.C. Como Women, Nicola Verdun, ha accolto con favore l’arrivo della calciatrice: «Siamo entusiasti di accogliere Alisha nella nostra famiglia. Porta con sé non solo talento in campo, ma anche personalità e una vera passione per il gioco. Insieme continueremo nel nostro progetto di costruire un Club che rappresenti autenticità, ambizione e orgoglio di fare le cose in modo diverso».