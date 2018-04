Alisson dopo Barcellona-Roma: «Errori arbitrali, ma niente alibi»

Non cerca scuse Alisson, sa che in Barcellona-Roma ci sono stati errori gravi da parte dell’arbitro ma guarda avanti alla prossima gara di Champions League

Cosa resterà di Barcellona-Roma? Gli errori arbitrali senza dubbio, ma il quarto di andata di Champions League restituisce pure l’immagine di una Roma sfortunata, vittima di due autogol. Alisson non ha potuto fare niente, il portiere brasiliano non vuole cercare scuse e guarda dritto avanti a sé. La rimonta è difficile ma non impossibile, anche se il Barcellona ha dimostrato di avere qualche marcia in più pure nelle serate no, per usare un eufemismo. Alisson è stato perforato quattro volte, ma è sempre rimasto attento e non ha demeritato.

«L’arbitro ha sbagliato ma non deve essere un alibi, dobbiamo lavorare più forte e migliorare. Non devono esserci scorie dopo questa sconfitta, dobbiamo lavorare gara dopo gara, gli errori ci sono ma noi dobbiamo finire insieme fino alla fine, giochiamo e rimaniamo con la concentrazione a mille fino alla fine del campionato» è quanto ha dichiarato il portiere della Roma ai microfoni di Premium Sport nel dopo partita. Il ritorno si giocherà a Roma la prossima settimana, si parte dal quattro a uno di stasera al Camp Nou.