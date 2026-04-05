Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così»

L’attaccante del Napoli, Alisson Santos, ha parlato di come sono andati i suoi primi mesi in Italia e della sua volontà di restare in azzurro

Intervistato da La Repubblica, l’attaccante brasiliano del Napoli, Alisson Santos, si è espresso così in vista della super sfida di domani al Maradona contro il Napoli di Allegri.

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NAPOLI – «Non mi aspettavo la chiamata del Napoli, giocavo poco allo Sporting. È una grande opportunità di vita e carriera. Sto facendo del mio meglio, imparo ogni giorno con un allenatore super e tanti campioni».

RAPPORTO CON CONTE – «Mi ha aiutato fin dal primo giorno, spiegandomi cosa fare per dare il massimo».

DOMANI NAPOLI MILAN – «Mi piacciono queste partite. Il Milan è forte, ma al Maradona è dura per tutti. Dobbiamo dare tutto per vincere».

FUTURO – «Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo. Ho visto poco la città, ma mi piace e voglio conoscerla meglio».