Allan via dal Napoli: è sfida tra Atletico Madrid e Everton

Allan è pronto a salutare il Napoli. Per il brasiliano è sfida aperta tra Atletico Madrid ed Everton. Le ultime

Il Napoli lavora anche per il mercato in uscita. Tra i giocatori con le valigie in mano e un piede fuori dalla Serie A c’è Allan. Il centrocampista è uno dei profili in partenza, e per lui si profila una sfida di mercato tra Atletico Madrid ed Everton.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club inglese ha offerto 25 milioni più 5 di bonus. L’Atletico Madrid invece si sarebbe spinto a 40 milioni, cifra richiesta da De Laurentiis. Il brasiliano, però, vorrebbe la Premier League, dove ritroverebbe Ancelotti.