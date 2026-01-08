Allegri rivela: «Leao e Pulisic insieme? L’importante è questa cosa cosa. Sulla gestione dei giocatori…»

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato prima del match contro il Genoa a DAZN. Queste le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri, a DAZN prima di Milan Genoa, ha rilasciato queste dichiarazioni.

LEAO PULISIC – «Sono capaci di trovare la posizione giusta a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento, poi ne traggono dei vantaggi».

GESTIONE DELLA SQUADRA – «Non so che gestione sarà, la partita più importante è quella di stasera. Finita stasera vedremo chi ci sarà per Firenze. Stanno più o meno tutti bene».

GOL FATTI E SUBITI – «Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano il loro equilibrio. L’importante è che noi, come squadra, stiamo nella partita. A volte paghiamo a caro prezzo i cali di tensione, basta vedere i gol presi contro Pisa, Sassuolo, Torino e Parma».

