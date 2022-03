Allegri: «Dybala non è un caso. Durante l’anno può succedere questo»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Salernitana. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Juventus Salernitana. Ecco le sue dichiarazioni:

HA VISTO MILAN E INTER IERI – «Bisogna vincere oggi per mantenere la distanza da chi ci insegue. Le partite di ieri le ho viste, anche perché l’Inter ce l’abbiamo tra 15 giorni. Quelle davanti è difficile andarle a prendere per questo dobbiamo consolidare il quarto posto. Dobbiamo scrollarci di dosso l’eliminazione in Champions».

CASO DYBALA – «Casi non ci sono mai stati. Durante l’anno ci sono discussioni, scambi di vedute. Paulo lo abbiamo avuto poco. Ora gli manca il minutaggio e oggi finché regge sta in campo, poi lo cambierò».