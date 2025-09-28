Allegri: «Vittoria meritata, faremo altre partite di sofferenza. Leao deve ritrovare la condizione. Modric è talmente intelligente…». Le parole del tecnico del Milan

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Napoli

PRESTAZIONE – «Sono contento perché era un test importante e difficile contro un Napoli di grande qualità. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo con l’espulsione abbiamo allenato la fase difensiva. Quando difendi in un certo modo difficilmente prendi gol o concedi chiare occasioni. I ragazzi sono stati bravi, godiamoci questa vittoria e poi pensiamo all’ultima partita prima della sosta».

SPIRITO – «Dobbiamo continuare a lavorare, è un passettino in avanti. È una vittoria meritata contro un grande Napoli, fosse finita in pareggio non sarebbe successo niente visto quello che è successo in campo. Dobbiamo avere questa voglia, faremo altre partite di sofferenza. Se giochiamo con questo spirito possiamo portarle a casa. Comunque abbiamo anche Leao che è in ritardo di condizione, comunque sta crescendo bene. Ci sono buoni propositi».

MODULO – «Sinceramente dalla prima partita contro l’Arsenal in pre-campionato. Giocavamo coi due trequarti e il doppio mediamo, con Leao di punta. Poi dipende dalle caratteristiche di uno dei due trequartisti che può essere anche una mezzala. Lavoriamo in allenamento per vedere se ci sono anche delle soluzione diverse».

LEAO – «Davanti abbiamo lui, Gimenez, Pulisic, Nkunku e Loftus. L’importate è che tutti migliorino la condizione. Soprattutto Leao, mi dispiace per Nkunku che non ha giocato e che ha grande qualità. Gimenz ha fatto bene L’importante è che tutti corrano molto, oggi era una partita differente perché siamo rimasti in dieci».

MODRIC – «Luka è talmente intelligente, in Serie A davanti alla difesa dà qualità e si gestisce meglio. È intelligente nelle chiusure. Lui è bravo nelle palle di intercetto che ti aprono il contropiede. Anche Ambrosini era bravo davanti alla difesa, un po’ meno di qualità».

CREMONESE – «Avevamo subito due gol su due cross. Abbiamo subito più tiri in porta col Bari, con la Cremonese siamo stati disattenti ma la prestazione c’era stata. Poi giocando insieme si migliora».

JUVENTUS-MILAN – «Non ci sto pensando, sarà una bella partita, meravigliosa. Ne ho fatte un po’ di qui e un po’ di là. Sarà anche divertente. Prima qui, poi lì, poi di nuovo qui».