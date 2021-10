Allegri Juve, le confidenze degli amici: «Temevamo andasse all'Inter...»

Gli amici storici di Massimiliano Allegri hanno parlato delle scelte dell’allenatore bianconero

Tuttosport ha intervistato alcuni degli amici storici di Massimiliano Allegri direttamente dal Bar Ughi di Livorno.

Massimo Cresci rivela: «Quando era fermo un po’ di paura che andasse all’Inter l’ho avuta. Per lui avrei fatto anche sforzo di tifare per i nerazzurri, ma sono molto più contesto così».Poi ancora Amerigo: «Piano piano sta registrando e migliorando. Con calma, come dice lui, senza farsi prendere dalle ansie. È il suo carattere e la sua forza. Scudetto? È ottimista, è il suo carattere e trasmette tranquillità alla squadra».

