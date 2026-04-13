Allegri Milan, avanti insieme: fiducia piena da parte del club e il blitz di Furlani a Milanello. Il motivo della sua presenza

Allegri Milan, avanti insieme: fiducia piena da parte del club e il blitz di Furlani a Milanello. L’obiettivo dell’amministratore delegato rossonero

In un momento molto delicato della stagione, il Milan sceglie di farsi sentire in modo diretto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in settimana è attesa a Milanello la visita dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, un segnale chiaro della volontà del club di restare vicino alla squadra. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalla trasferta contro l’Hellas Verona, in programma il 19 aprile al Bentegodi, e nasce con l’obiettivo di restituire compattezza a un ambiente scosso sia dai risultati recenti sia dal clima pesante vissuto a San Siro.

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Milan, fiducia confermata ad Allegri e alla squadra

Nonostante il pesante ko interno contro l’Udinese, la linea della dirigenza non cambia. Il club continua infatti a confermare la propria fiducia sia nei confronti della squadra sia in quelli di Massimiliano Allegri, ritenuto ancora l’uomo giusto per guidare il gruppo in questo finale di stagione. Il messaggio che la società vuole trasmettere è preciso: in questo momento bisogna allontanare ogni rumore esterno, comprese le voci di mercato che riguardano alcuni singoli, e concentrare tutte le energie soltanto sul campo. L’obiettivo è evitare che la pressione esterna condizioni ulteriormente una squadra che, nelle ultime settimane, ha già mostrato fragilità evidenti.

Milan, a Verona serve una risposta immediata

La presenza di Furlani a Milanello servirà anche a ribadire quanto sia centrale il traguardo europeo per il futuro del club. La qualificazione alla prossima Champions League viene considerata un obiettivo imprescindibile e non più rinviabile, sia dal punto di vista sportivo sia da quello progettuale. Per questo la sfida contro il Verona assume un peso ancora più importante: il Milan ha bisogno di una reazione concreta per interrompere una serie di risultati negativi che nell’ultimo mese e mezzo hanno rallentato in modo preoccupante la corsa rossonera. A questo punto non bastano più le parole: contro i gialloblù serviranno personalità, equilibrio e una prova all’altezza del momento.