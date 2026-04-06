Allegri nuovo ct Italia: continua il pressing della FIGC per il post Gattuso! Ecco i possibili scenari futuri

Allegri vicino alla panchina dell’Italia? La FIGC intensifica il pressing per il dopo Gattuso e valuta gli scenari per il 2026

Mentre il Milan si gioca il tutto per tutto nel finale della stagione 2026, il futuro di Massimiliano Allegri continua a essere uno dei temi più caldi ai vertici del calcio italiano. Secondo Repubblica, il tecnico livornese sarebbe diventato il profilo preferito dalla FIGC per raccogliere l’eredità di Gattuso sulla panchina della Nazionale.

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A convincere la Federazione non è soltanto il suo ricco palmarès, ma anche la capacità di valorizzare i giovani cresciuti nel vivaio: l’esempio più evidente è Davide Bartesaghi, ormai colonna della difesa rossonera sotto la sua guida. Nonostante la piena concentrazione sul progetto Milan e sulla corsa scudetto, la sensazione è che Allegri coltivi da tempo il desiderio di chiudere la propria carriera con un’esperienza da commissario tecnico.

L’idea di guidare la rinascita dell’Italia dopo tre fallimenti mondiali consecutivi rappresenta per lui una sfida affascinante, quasi un traguardo naturale per un allenatore che ha segnato un’epoca in Serie A. Il presente resta rossonero, ma l’estate 2026 potrebbe trasformarsi nel momento decisivo per un passaggio storico: dalla panchina di San Siro a quella di Coverciano, con la Nazionale pronta a ripartire proprio da Allegri.