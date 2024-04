Allenamento Cagliari, le ultime sulla sfida contro la Juventus

Allenamento Cagliari: la situazione della squadra di Claudio Ranieri in vista della partita contro la Juventus di Allegri

Il Cagliari, a seguito del pareggio esterno nella tana della capolista Inter, si prepara per la prossima gara di Serie A. I rossoblù di Claudio Ranieri tornano a giocare in Sardegna, all’Unipol Domus. Ecco il report

«Anche oggi la squadra si è allenata in due gruppi: i calciatori più impiegati a Milano contro l’Inter hanno svolto degli esercizi propriocettivi, accompagnati da lavori di recupero. Per gli altri esercitazioni tecniche, partita e, a chiudere, un circuito di forza in palestra. A riposo Gaetano Oristanio; personalizzato per Andrea Petagna»